Sterkste daling aantal orders Duitse industrie in jaar tijd

WIESBADEN (ANP/BLOOMBERG) - Het aantal orders in de Duitse industrie liet in januari de sterkste daling in een jaar tijd zien. De vraag nam met 7 procent af ten opzichte van december, komt naar voren uit cijfers van het Duitse federale statistiekbureau Destatis. De afname was vooral te merken in het aantal orders voor machines en voertuigen.

De industrie in Duitsland zit al sinds medio 2022 in een dip. Dat komt onder meer door de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende energiecrisis. Maar ook de zwakke vraag uit China speelt de industrie van Europa's grootste economie parten. De dreigementen van de Amerikaanse Donald Trump over importheffingen leiden tot nog minder vertrouwen bij Duitse bedrijven.

Friedrich Merz, de beoogd bondskanselier van Duitsland, maakte woensdag nog omvangrijke investeringsplannen bekend. Berlijn wil honderden miljarden uittrekken voor defensie en infrastructuur. Die plannen zouden voor een opleving van de kwakkelende Duitse industrie kunnen zorgen.