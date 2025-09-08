ECONOMIE
AEX-index licht hoger in afwachting Franse vertrouwensstemming

Economie
door anp
maandag, 08 september 2025 om 9:16
anp080925060 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is maandag met een kleine winst begonnen. Beleggers letten onder meer op de politieke situatie in Frankrijk. Later op de dag is er een vertrouwensstemming over de Franse premier François Bayrou. Er is veel politiek verzet tegen zijn begrotingsvoorstellen. Bayrou, die flink wil bezuinigen, zei zondag niet optimistisch te zijn over zijn kansen. Als het parlement zijn plannen afwijst, dient Bayrou zijn ontslag in bij president Emmanuel Macron en is de regering gevallen.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 901,74 punten. De AEX sloot vrijdag licht lager na een tegenvallend Amerikaans banenrapport. De zwakke banengroei versterkte de verwachting dat de Federal Reserve later deze maand de rente gaat verlagen, maar wakkerde ook de zorgen aan over een afkoeling van de grootste economie ter wereld. De MidKap klom 0,5 procent tot 906,09 punten.
