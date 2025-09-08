Reuters: ASML wordt topaandeelhouder Franse AI-start-up Mistral

VELDHOVEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Chipmachinefabrikant ASML staat op het punt om de grootste aandeelhouder te worden van de Franse start-up voor kunstmatige intelligentie Mistral. Volgens persbureau Reuters neemt ASML een belang ter waarde van 1,3 miljard euro in Mistral bij een nieuwe financieringsronde. Daarbij zou ASML ook een bestuurszetel bij Mistral krijgen.

Met de financieringsronde is in totaal 1,7 miljard euro gemoeid. Mistral wordt daarbij gewaardeerd op 10 miljard euro, aldus ingewijden. Daarmee zou het bedrijf de meest waardevolle AI-start-up van Europa zijn. Mistral is in een concurrentiestrijd verwikkeld met rivalen als ChatGPT-maker OpenAI.

ASML wilde geen commentaar geven op vragen van Reuters over de investering. Mistral kreeg eerder al financiële steun van AI-chipconcern Nvidia. Het bedrijf werd in 2023 opgericht door voormalige DeepMind-onderzoekers van Google en Facebook-moeder Meta Platforms.