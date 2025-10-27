Doodeng: Poetins Burevestnik, de nucleair aangedreven kruisraket met ‘onbeperkt’ bereik

Poetin heeft een nieuw wapen. De Russische president heeft een nieuwe test aangekondigd van de mysterieuze, op kernenergie werkende kruisraket Burevestnik.

"Het is een uniek product dat nergens anders ter wereld bestaat", zei Poetin tijdens een bezoek aan een commandopost van zijn strijdkrachten.

De kruisraket vloog 14.000 kilometer en bleef ongeveer 15 uur in de lucht, aldus chef-staf Valery Gerasimov in een verklaring aan Poetin. Poetin voegde eraan toe dat het wapen "onoverwinnelijk" zou zijn voor huidige en toekomstige raketafweersystemen vanwege zijn vrijwel onbeperkte bereik en onvoorspelbare baan. De testfase is nu afgerond en de laatste werkzaamheden voordat de raketten klaar zijn om te worden ingezet, zijn voltooid.

Het enige goede nieuws is dat het tot dusver allemaal Russische claims zijn: er zijn geen onafhankelijke bronnen die de eigenscchappen van de raket bevestigen

Bij de presentatie van het wapen beweerde Poetin dat het Westen geen verdedigingsmiddelen heeft. Het zou vanuit verschillende richtingen laag overvliegen naar zijn doelwit en zo afweersystemen kunnen ontwijken. Deskundigen schatten de vliegsnelheid van de kruisraket met wereldwijd bereik op 850 tot 1300 km/u. Zelfs een extreem lage vlieghoogte van 25 meter zou mogelijk zijn.

De aandrijving gaat met een compacte reactor. Een kernreactor met een vermogen van meerdere megawatts op basis van uranium 235 verwarmt de lucht in een warmtewisselaar, schrijft Die Welt.

De kruisraket laat geen radioactief spoor achter in de lucht en is hij nauwelijks te vinden. In 2023 zouden de Noren specifiek hebben gezocht naar radioactieve isotopen in de atmosfeer boven de Barentszzee, maar niets hebben gevonden.

De Burevestnik zou met behulp van een vastebrandstofraket worden gelanceerd. Dat maakt het moeilijk om de lancering te registreren. De raket is ongeveer tien meter lang en weegt tot tien ton.

Het bijzondere is dat de kruisraket in theorie wekenlang zou kunnen vliegen en op bevelen zou kunnen wachten. Als bewapening zou een kernkop met een kracht van één tot twee megaton kunnen worden gemonteerd.

Nadat het wapen de coördinaten heeft ontvangen, zou het vanuit elke richting kunnen toeslaan met een kernkop met een explosieve kracht van één tot twee megaton. Dat is voor een kernwapen heel beperkt.