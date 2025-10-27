Hoeveel gas zit er nog in de bodem van de Noordzee?

Sinds de Groningse aardbevingen is Nederlands aardgas een pijnpuntje in de politiek. Toch wordt er nog steeds veel gewonnen, met name uit de velden in de Noordzee.

Op dit moment komt er gas uit drie bronnen. "Gas dat we winnen uit onze eigen bodem, gas dat via een pijpleiding naar Nederland komt en vloeibaar aardgas dat wordt geïmporteerd", vertelt gasexpert René Peters van TNO aan EenVandaag.

Het Nederlandse gas komt niet meer uit Groningen. "Maar we hebben in Nederland nog een boel andere kleinere velden, zowel in de Noordzee als op het vaste land. Die liggen bijvoorbeeld in Groningen, Friesland en Drenthe, maar zo zijn er ook nog een paar in Zuid-Holland. Die velden bij elkaar leveren ongeveer een derde - zo'n 9 miljard kuub - van het gas dat we in Nederland verbruiken: 30 miljard kuub per jaar."

Daarnaast komt er nog gas via lange pijpleidingen naar ons land. "Dat gas komt met name uit Noorwegen en een klein deel uit Engeland. Noorwegen is een belangrijke leverancier, die levert aan heel Europa meer dan 100 miljard kuub gas per jaar."

En tenslotte is er lng, vloeibaar aardgas. "Dat is voornamelijk afkomstig uit de VS en wordt geïmporteerd via de twee importterminals in Nederland: de Gate terminal in Rotterdam en de terminal in de Eemshaven. Die hebben een enorme importcapaciteit: meer dan 24 miljard kuub gas. Dat is gas dat niet alleen in Nederland blijft, maar ook weer wordt getransporteerd naar andere Europese landen."

Nog 100 miljard kuub

Maar hoeveel gas hebben we nog te winnen in Nederland? In totaal zit er nog zo'n 100 miljard kuub in kleine gasvelden in de Noordzee, aldus Peters. Maar daarvoor moet er wel meer geboord worden en daar is steeds minder interesse in. "Dit komt omdat het politieke klimaat heel terughoudend is om vergunningen te verlenen voor gaswinning. Er zijn heel veel procedures die het proces van vergunningverlening vertragen en onzeker maken. Dat betekent dat het helemaal niet zeker is dat je überhaupt een vergunning krijgt, als je investeert. Daardoor is het voor bedrijven lastig om in te schatten of het succesvol wordt."