ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AEX-index licht hoger na recordslot, Ahold Delhaize daalt

Economie
door anp
anp121026054 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag licht hoger geopend na het slotrecord op vrijdag. Ahold Delhaize behoorde kort na de opening tot de verliezers. Het supermarktbedrijf maakte maandag bekend te kampen met een beveiligingsprobleem in zijn netwerk.
Ahold Delhaize is het moederbedrijf van Albert Heijn, Etos en Gall & Gall. De supermarktketen, drogisterij en slijterij hebben last van het "IT-incident", waardoor een aantal systemen uit voorzorg zijn uitgeschakeld. Online kunnen geen boodschappen worden besteld. Ahold Delhaize stond 1,3 procent lager.
De AEX-index noteerde kort na de opening 0,1 procent hoger op 1132,36 punten. Vrijdag sloot de AEX op een nieuw slotrecord van 1130,95 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 1056,41 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-10-12 om 07.21.52

Overwinteren in Spanje: hier is het in januari echt het warmst

box3-geldkist

1,2 miljoen mensen betalen straks voor het eerst box 3: het kabinet noemt nu zelf het aantal

stinkwantsen-header

In Duitsland en Oostenrijk heet 2026 al een 'wantsenjaar': dit betekent het voor de stinkwantsen op jouw kozijn

IMG_4979

Muizen in je huurhuis en niemand grijpt in? Deze stappen kun je zetten als het probleem bouwkundig is

anp 150313006 2

Koop geen dure groenten, maar kook met het seizoen mee: deze kok heeft de gouden tip

IMG_4981

De VVD sloot de PvdA al in 1959 uit en won. Waarom dat met Pro voor Yeşilgöz anders uitpakt

Loading