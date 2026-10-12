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Kallas roept VS op sancties tegen Rusland in te stellen

Samenleving
door anp
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LUXEMBURG (ANP) - De EU-sancties tegen Rusland werken veel beter als "de VS op een lijn met ons zouden zitten", zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas maandag. De deal die de VS met Rusland heeft gesloten over de levering van diesel, helpt niet om de druk op Rusland te vergroten, voegde ze daaraan toe. Kallas riep de VS op sancties tegen Rusland in te stellen.
Dat deed ze bij aankomst in Luxemburg. Daar vergaderen de EU-ministers van Buitenlandse Zaken onder meer over de situatie in Oekraïne.
"Alleen druk op Rusland werkt", zei Kallas. "We mogen niet vergeten dat Rusland deze oorlog is begonnen. We moeten op Rusland druk uitoefenen, zodat ze stoppen."
Raffinaderijen
Ze verwelkomt het energiebestand, "mits het standhoudt. We hebben nog niet gezien dat Rusland zich eraan houdt", zei Kallas.
Volgens de Amerikaanse president Donald Trump is met Rusland en Oekraïne afgesproken dat ze elkaars raffinaderijen niet meer bestoken. Rusland heeft volgens Oekraïne die afspraak al geschonden.
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