Tennisster Lamens mist kwartfinales in Brisbane

BRISBANE (ANP) - Suzan Lamens is er niet in geslaagd de kwartfinales van het tennistoernooi van Brisbane te bereiken. De 25-jarige Nederlandse verloor uiteindelijk met duidelijk verschil van de Amerikaanse Ashlyn Krueger: 7-5 6-0.

Lamens zou bij winst de hoogst geplaatste Nederlandse op de wereldranglijst zijn geworden. Virtueel blijft ze nu steken op de 78e plek, één plaats onder Arantxa Rus. De beste tennisster van Nederland werd eerder al uitgeschakeld in Brisbane.

Lamens kwam tegen Krueger via een break in de achtste game nog op één game van de winst van de eerste set. Door daarna twee keer haar eigen servicebeurt te verliezen, stond ze de set alsnog af aan Krueger. Die klap kwam de Nederlandse, die in voorbereiding is op de Australian Open, niet meer te boven.