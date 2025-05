AEX-index licht lager na verlaging Amerikaanse kredietrating

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is maandag licht lager begonnen aan de nieuwe beursweek. De aandacht ging dit keer niet uit naar de Amerikaanse importheffingen maar naar de toenemende bezorgdheid over de staatsschuld van de Verenigde Staten. Kredietbeoordelaar Moody's verlaagde de rating voor de VS met één stap van Aaa naar Aa1. In de afgelopen jaren raakten de VS al de hoogste rating kwijt bij kredietbureaus S&P en Fitch. Een lagere schuldrating maakt het voor landen duurder om geld te lenen.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent lager op 925,88 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 865,10 punten. Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,5 procent. De Aziatische beurzen lieten overwegend verliezen zien, na een tegenvallende stijging van de Chinese winkelverkopen in april. De industriële productie van China groeide in die maand echter sterker dan voorzien.

De verlaging van de kredietwaardigheid van de VS komt volgens Moody's door het oplopende begrotingstekort van de overheid. Dat tekort dreigt verder op te lopen door het plan van president Donald Trump voor meer belastingverlagingen. Daarnaast kunnen de hogere leenkosten en de importheffingen van Trump de Amerikaanse economie verzwakken.

Overheidsuitgaven VS omlaag

De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent bagatelliseerde de zorgen over de staatsschuld en de negatieve impact van de handelstarieven. Volgens hem is de regering-Trump vastbesloten om de overheidsuitgaven te verlagen en de economie te laten groeien.

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML stonden onderaan in de AEX, met minnen tot 2,3 procent. Staalmaker ArcelorMittal ging aan kop, met een plus van 0,7 procent.

Avantium

In de MidKap won Just Eat Takeaway 0,3 procent. Techinvesteerder Prosus (min 0,4 procent) heeft het eerder aangekondigde bod op het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl officieel uitgebracht. Prosus betaalt in totaal 4,1 miljard euro voor de maaltijdbezorger.

Bij de kleinere bedrijven steeg Avantium 15 procent. Beleggers reageerden enthousiast op de samenwerking van het bioplasticbedrijf met de Bottle Collective voor de ontwikkeling van vezelflessen.

Prijsvechter Ryanair in de plus

Ryanair klom 4 procent in Dublin. De Ierse budgetmaatschappij vervoerde in het afgelopen boekjaar een recordaantal van meer dan 200 miljoen passagiers en rekent voor het nieuwe jaar op een verdere groei. Volgens de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa is de toename vooral te danken aan lagere ticketprijzen.