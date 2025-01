AEX-index lijkt lager te beginnen na sterke start 2025

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak koerst vrijdag af op een licht lager begin, na de koersverliezen op Wall Street. De Europese beurzen begonnen donderdag met mooie winsten aan het nieuwe jaar. De Amerikaanse markten gingen op de eerste handelsdag van 2025 echter verder omlaag, na de verliesbeurten richting het einde van 2024. De handel blijft naar verwachting nog rustig. Veel beleggers grijpen deze doorgaans stille periode aan om op vakantie te gaan. Vanaf volgende week wordt er weer volop gehandeld op de beurzen.

De Aziatische aandelenmarkten gingen overwegend omhoog, ondanks de negatieve stemming op Wall Street. De Hang Seng-index in Hongkong klom 0,4 procent en de beurs in Shanghai zakte 1,6 procent. De Britse zakenkrant Financial Times meldde dat de Chinese centrale bank van plan is de rente dit jaar "op een gepast moment" te verlagen om de kwakkelende economie te ondersteunen. De All Ordinaries in Sydney won 0,6 procent en in Japan was de beurs nog gesloten door de vakantieperiode rond de jaarwisseling.

De Kospi in Seoul steeg 1,8 procent, ondanks de aanhoudende politieke onrust in het land. De Zuid-Koreaanse autoriteiten zijn er vrijdag niet in geslaagd de afgezette president Yoon Suk-yeol te arresteren. Het arrestatieteam stuitte op weerstand van Yoons beveiligingsteam en demonstranten die zich buiten zijn woning hadden verzameld. Yoon werd vorige maand weggestemd door het parlement omdat hij totaal onverwacht de militaire noodtoestand had uitgeroepen.

Euro

SK Hynix klom 6 procent. De Zuid-Koreaanse chipmaker liet weten zijn nieuwste technologieën op het gebied van kunstmatige intelligentie te presenteren tijdens de jaarlijkse techconferentie CES in Las Vegas, die volgende week wordt gehouden.

De AEX sloot donderdag 1 procent hoger op 887,17 punten en de MidKap steeg 1,2 procent tot 845,53 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen klommen tot 0,9 procent. In New York eindigde de Dow-Jonesindex 0,4 procent lager op 42.392,27 punten. De brede S&P 500 en techgraadmeter Nasdaq verloren 0,2 procent.

De euro was 1,0277 dollar waard, tegen 1,0250 dollar een dag eerder. De eenheidsmunt noteert rond het laagste niveau in twee jaar, door zorgen over de Europese economie en de verwachting dat de rente in de eurozone harder zal dalen dan de Amerikaanse rente. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder en kostte 73,17 dollar. Brentolie steeg een fractie in prijs tot 75,94 dollar per vat.