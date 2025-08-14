GL/PvdA komt met radicaal huizenplan

Links wil van woningbouw een heel belangrijk onderwerp voor de verkiezingen en voor het nieuwe kabinet maken. Er moet de komende jaren zoveel mogelijk worden gebouwd en dat kan alleen als daar ruimte voor is

Meerdere vliegvelden moeten veranderen in nieuwbouwwijken, stelt GroenLinks-PvdA in haar verkiezingsprogramma. Ook kan er volgens de partij meer worden gebouwd rond Schiphol.

Ook landbouwgrond en verloederde bedrijventerreinen worden gebruikt voor nieuwbouwwijken. Waar nu distributiecentra verrijzen kunnen ook woningen komen, vindt de partij.

Zo ziet de partij het liefst een grote woonwijk op de plek waar nu de luchthaven bij Rotterdam ligt en kan er 'veel meer' nieuwbouw komen in de regio rond Schiphol, als het aantal vluchten daar daalt.

,,Ook Maastricht Airport is zo'n voorbeeld'', zegt partijleider Frans Timmermans in het AD . ,,De luchthaven is structureel verliesmakend. Tegelijkertijd hebben we ruimte nodig voor natuur en nieuwe woningen. Ook bij Rotterdam zou de regio opknappen als er op die plek groen en woningen worden aangelegd.''

De keuze voor luchthavens als plek voor nieuwbouwwijken heeft volgens Timmermans ook een praktische reden. Het duurt nu vaak lang voordat de bouw van een nieuwe woonwijk kan beginnen, doordat gemeenten veel moeten investeren in bijvoorbeeld toegangswegen. "Hier ligt een groot deel van de infrastructuur al, net als riolering.''

Frans Timmermans: ‘Jongeren wonen langer bij hun ouders, samenwonen zit er niet in, gescheiden stellen blijven maar samenwonen en ouderen vinden geen geschikt appartement. Hun levens, onze toekomst staat stil. Dat is de stilstand na decennia rechts beleid met alle ruimte voor commerciële partijen. Daarom moet de overheid weer een veel grotere rol spelen en zorgen dat er betaalbaar, voor meer mensen en vooral ook woningen van de hoogste kwaliteit worden gebouwd. Dit is onze belangrijkste prioriteit voor een nieuwe regering. Zo kunnen we weer vooruit.’