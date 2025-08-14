ECONOMIE
Moeder, die tegen vaccinatie strijd, hinderde hulpverleners bij stervende dochter (23)

Samenleving
door Ans Vink
donderdag, 14 augustus 2025 om 6:14
Kay ‘Kate’ Shemirani, een bekende wap uit Engeland, stond gisteren voor de rechter voor een onderzoek naar de dood van haar dochter Paloma Shemirani. Ambulancemedewerkers zeiden dat haar moeder, ex‑verpleegkundige Kate Shemirani, hen herhaaldelijk onderbrak terwijl zij haar probeerden te reanimeren. Paloma weigerde eerder chemotherapie voor non‑Hodgkin lymfoom. Artsen schatten haar herstelkans met behandeling op circa 80%
Shemirani is sinds corona een BB, een Bekende Brit omdat ze aanhang verwierf toen ze vooropging in de strijd tegen het bestrijden van Covid. Ook na corona hield ze veel volgelingen, die ook geloven dat artsen je dood willen maken door je medicijnen te geven
Tweelingbroer: Ik geloof dat zij Paloma’s leven heeft opgeofferd voor haar eigen principes

Waarom Paloma chemotherapie weigerde”

Ook Paloma beschreef zichzelf als anti‑vax en “natuurlijk genezer”; ze koos voor een streng dieet, sappen en (volgens familie) zelfs meerdere dagelijkse koffie‑klysma’s. Voor die aanpak bestaat geen wetenschappelijke onderbouwing als kankerbehandeling, benadrukken kankerorganisaties al jaren.
TELEMMGLPICT000435538945_17551240416080_trans_NvBQzQNjv4Bq_Hs-GDo9an2Vml8A2d7wIJEcd6j4l7hgiq7B8pf2fno
Paloma wist dat ze een kans van zeker 80 procent had op herstel met chemo circa 80%; zij koos met haar voor alternatieve therapieën zonder wetenschappelijke basis.
Paloma overleed op 24 juli 2024 in het Royal Sussex County Hospital, nadat ze eerder reguliere behandeling voor non-hodgkinlymfoom had geweigerd. De zaak werpt een fel licht op de impact van desinformatie rond kankerbehandelingen en de grens tussen zelfbeschikking en beïnvloeding door naasten.
Paloma’s tweelingbroer Gabriel stelt dat hun moeder zijn zus van reguliere zorg heeft weggehouden en ziet dat die daarom dood ging.

