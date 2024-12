AEX-index met winst kerstdagen in, IMCD sterkste stijger

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak wist dinsdag wat op te veren en hoger te sluiten, na de kleine verliesbeurt een dag eerder. De handel verliep relatief rustig in aanloop naar de kerstdagen. Ook waren de meeste Europese beurzen, waaronder die in Amsterdam, maar een halve dag open. Op vrijdag, na de kerstdagen, wordt de handel op de Europese aandelenmarkten hervat.

Bijna alle 25 hoofdfondsen op Beursplein 5 stonden aan het einde van de verkorte handelsdag in het groen. Chemicaliëndistributeur IMCD was de sterkste stijger, met een winst van 1,7 procent. De AEX eindigde 0,5 procent hoger op 876,26 punten. Over heel 2024 koerst de AEX af op een jaarwinst van ruim 11 procent. De MidKap klom 0,6 procent tot 832,53 punten. De beurs in Parijs sloot 0,1 procent hoger en de Londense FTSE-index won 0,5 procent. In Frankfurt en Milaan bleven de beurzen de hele dag dicht vanwege kerstavond.