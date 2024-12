FORT WORTH (ANP/AFP/BLOOMBERG) - American Airlines houdt alle binnenlandse vluchten aan de grond, na een advies van de Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA. Aanleiding zijn technische problemen waarvan de oorzaak nog niet is bekendgemaakt.

"Uw veiligheid heeft onze hoogste prioriteit. Zodra dit probleem is opgelost, zorgen we ervoor dat u veilig op weg gaat naar uw bestemming", meldde de luchtvaartmaatschappij in een bericht op socialmediaplatform X.