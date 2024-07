AEX-index op nieuw record richting inflatiecijfer VS

De AEX-index op het Damrak zette donderdag de opmars voort en tikte een nieuw recordniveau aan. Beleggers kijken uit naar nieuwe inflatiecijfers uit de Verenigde Staten, die duidelijk moeten maken of de Amerikaanse Federal Reserve de rente kan verlagen. De hardnekkige inflatie weerhield de Fed er tot nu toe van om dat te doen. Economen verwachten dat de inflatie in juni is afgekoeld ten opzichte van een maand eerder.

Fed-baas Jerome Powell verklaarde deze week voor het Amerikaanse Congres dat de argumenten voor een renteverlaging in de VS sterker zijn geworden. Hij benadrukte wel dat de inflatie nog steeds boven de doelstelling van 2 procent ligt, maar gaf aan dat de centrale bank niet zal wachten tot het inflatiedoel is bereikt om de rente te verlagen. Beleggers verwachten dat de Fed de rente deze maand nog onveranderd laat en in september de leenkosten gaat verlagen.