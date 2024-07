Golf van antisemitisme trekt door Europa: 80 procent spreekt van toename

Europa ervaart een "golf van antisemitisme" die gedeeltelijk wordt veroorzaakt door het conflict in het Midden-Oosten. Uit een enquête blijkt dat bijna alle respondenten met anti-Joodse vooroordelen te maken kregen.

Uit de vragenlijst van de EU Agency for Fundamental Rights kwam naar voren dat 96 procent van de respondenten antisemitisme had ervaren in het jaar voorafgaand aan de enquête, die werd uitgevoerd tussen januari en juni 2023. In totaal beschouwde 84 procent antisemitisme als een "zeer groot" of "tamelijk groot probleem" in hun land, terwijl minder dan een op de vijf vond dat hun regering het effectief aanpakte.

De enquête werd gehouden in dertien Europese landen onder 8.000 Joodse mensen. De dataverzameling vond voor de aanval van Hamas op Israël plaats, maar de organisatie ging ook te rade bij twaalf Joodse koepelorganisaties. Sommigen meldden een toename van 400 procent van het aantal antisemitische aanvallen sinds oktober 2023.

Meer antisemitisme

"Europa is getuige van een golf van antisemitisme, gedeeltelijk gedreven door het conflict in het Midden-Oosten", zegt Sirpa Rautio, directeur van het agentschap. "Dit beperkt de mogelijkheid van Joodse mensen om in veiligheid en waardigheid te leven."

Vier op de vijf mensen (80%) zei dat antisemitisme de afgelopen vijf jaar in hun land is toegenomen, terwijl 64 procent van de respondenten die antisemitisme tegenkwamen, zeiden dat ze het "de hele tijd" ervoeren. Meer dan negen op de tien beschreef antisemitisme op internet en sociale media als een "zeer groot" probleem.

Zes op de tien mensen zeiden dat ze zich zorgen maakten over de veiligheid van hun familie, terwijl een vergelijkbaar aantal vond dat het Arabisch-Israëlische conflict hun gevoel van veiligheid beïnvloedde.