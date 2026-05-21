Belg Segaert wint twaalfde rit Giro na late aanval

NOVI LIGURE (ANP) - De Belg Alec Segaert heeft de twaalfde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 23-jarige renner van Bahrain - Victorious plaatste op enkele kilometers van de finish in Novi Ligure een versnelling en bleef het uitgedunde peloton net voor. Zijn landgenoot Toon Aerts won na 175 kilometer de sprint om de tweede plaats, voor Guillermo Silva uit Uruguay.

De rit vanuit Imperia kende twee beklimmingen van de derde categorie, waarvan de laatste op zo'n 50 kilometer van Novi Ligure. Die bleken te zwaar voor de sprinters, waardoor onder anderen Dylan Groenewegen en Casper van Uden hun kans op een etappezege zagen vervliegen.

De leiderstrui van de Portugees Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) kwam niet in gevaar. De Deense favoriet Jonas Vingegaard volgt op 27 seconden. Arensman is derde op 1.57.