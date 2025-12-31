AEX-index sluit bewogen beursjaar 2025 vlak af

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index heeft woensdag het bewogen beursjaar 2025 onveranderd afgesloten. Het jaar stond vooral in het teken van de handelsoorlog van de Amerikaanse president Donald Trump, de opkomst van kunstmatige intelligentie en geopolitieke spanningen. Een sterke eindejaarsrally zat er dit jaar niet in. Beleggers namen weinig risico aan het einde van het positieve beursjaar.

De handelsvolumes en de koersuitslagen bleven beperkt tijdens de verkorte handelssessie. De beurzen in Amsterdam, Brussel, Parijs en Londen waren op oudejaarsdag slechts een halve dag open. In Duitsland, Italië en Zwitserland bleven de beurzen de hele dag dicht. Op donderdag 1 januari zijn alle markten gesloten.

De Amsterdamse hoofdindex eindigde op de laatste dag van 2025 ongewijzigd op 951,29 punten. De AEX won dit jaar 8,3 procent. Het was het derde positieve beursjaar op rij. Het rendement was wel lager dan in de twee voorgaande jaren.