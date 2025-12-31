Zo voorkom je een kater: maak kennis met coasting

Wie de feestdagen nog associeert met een bonkende kater en een dag schaamtevol bankhangen, loopt achter. De nieuwe trend heet coasting: wel drinken, maar met minder sterke drankjes.

Het principe is eenvoudig. Kies een wijn, bier of cocktail met ongeveer de helft van het alcoholpercentage van de klassieke variant. Zo kun je hetzelfde aantal glazen drinken, zonder dat je het de volgende ochtend zult berouwen. De drankensector heeft er zelfs een naam voor verzonnen: mid-strength. Wijnen tussen de 3 en 9 procent, bieren rond de 2 à 3 procent en sterke drank tot zo’n 20 procent.

Volgens Ocado Retail is de belangstelling explosief. De onlinesupermarkt zag de verkoop van minder sterke wijnen in 2025 met maar liefst 4000 procent stijgen. Dat past bij het bredere beeld: Britten drinken minder dan ooit. In 2024 kwam de gemiddelde volwassene uit op 10,2 glazen per week, het laagste niveau sinds 1990, aldus cijfers van IWSR. Opvallend genoeg groeit volledige onthouding nauwelijks. We drinken anders, niet per se minder gezellig.

Tegelijk blijft ook alcoholvrij populair, met volwassen smaken. Denk aan kruidige aperitieven als Botivo of pittige gemberdranken. Zelfs beroemdheden doen mee: acteur Tom Holland lanceerde onlangs zijn eigen alcoholarme biermerk.

Uit onderzoek van het zogeheten mid-strength collective blijkt dat 21 procent van de drinkers simpelweg minder glazen neemt, 13 procent bewust “coast” en een kleine groep afwisselt tussen alcoholisch, licht en alcoholvrij, ook wel zebra striping genoemd.

De boodschap is helder. De omgang met alcohol verschuift. We stoppen niet met drinken, maar zijn wel flink aan het minderen.