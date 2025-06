AEX-index sluit lager na aanvallen Israël op Iran

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse beurs is vrijdag aanzienlijk lager gesloten. In de nacht van donderdag op vrijdag viel Israël Iran aan. De aanvallen hebben de angst voor een escalatie van het conflict in het Midden-Oosten vergroot. De AEX-index sloot 0,8 procent lager op 922,62 punten.

Israël stelde dat de aanvallen gericht waren op militaire en nucleaire faciliteiten en niet op burgers. In een verklaring zei de Israëlische president Isaac Herzog dat de aanvallen waren bedoeld om een "directe en existentiële dreiging" weg te nemen. Getuigen zeiden echter tegen persbureau dpa dat in de hoofdstad Teheran ook burgers zijn omgekomen. Volgens Iraanse staatsmedia zijn er tientallen doden en honderden gewonden gevallen. Iran ziet de aanvallen als een oorlogsverklaring, schreef de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi.

De MidKap daalde 1,3 procent tot 886,35 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen eindigden tot 1,1 procent lager.