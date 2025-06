ROSMALEN (ANP) - Tennisser Daniil Medvedev is uitgeschakeld op het grastoernooi van Rosmalen. De als eerste geplaatste Rus verloor in de kwartfinale van Reilly Opelka: 7-6 (5) 7-6 (5). De Amerikaan was in de eerste ronde verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Nederlander Jesper de Jong.

Titelhouder Alex de Minaur meldde zich met een blessure af voor het Libéma Open, waardoor Medvedev als eerste was geplaatst.