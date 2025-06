VN zien dit jaar al bijna 2700 doden door bendegeweld Haïti

GENEVE (ANP) - In Haïti zijn dit jaar al minstens 2680 mensen gedood door bendegeweld. Het VN-mensenrechtenkantoor heeft dat aantal kunnen verifiëren. Onder de doden zijn 54 kinderen en driehonderd mensen zijn ontvoerd om losgeld te vragen.

Mensenrechtencommissaris Volker Türk spreekt van een nieuw dieptepunt in de mensenrechtensituatie van Haïti. Bendes breiden volgens hem hun invloed uit tot buiten hoofdstad Port-au-Prince. Ze plegen moorden, verkrachtingen en ontvoeringen.

"Ik ben geschokt door de steeds verder uitdijende bendeaanvallen en andere mensenrechtenschendingen buiten de hoofdstad en maak me grote zorgen over de destabiliserende impact hiervan op andere landen in de regio", zei Türk. Hij roept de internationale gemeenschap op doortastend op te treden om het geweld te doen stoppen.

Haïti ligt ten oosten van Cuba en deelt een Caribisch eiland met de Dominicaanse Republiek. Volgens het VN-mensenrechtenkantoor zijn in heel 2024 ruim 5600 Haïtianen omgekomen door bendegeweld.