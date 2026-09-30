AEX-index sluit lager ondanks tussentijdse recordstand

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag op de laatste handelsdag van september lager gesloten. Aan het begin van de dag noteerde de index van de hoofdfondsen nog wel een nieuw tussentijds record van 1127,38 punten.

De aandacht van beleggers ging uit naar de cijfers over de Amerikaanse inflatie. De kerninflatie, exclusief voedsel en energie, kwam in augustus uit op 3 procent. Economen hadden gerekend op een stijging van het prijspeil van 3,3 procent. Ook kwamen er meer banen bij in het Amerikaanse bedrijfsleven dan verwacht, kwam naar voren uit cijfers van loonstrookverwerker ADP.

De Amsterdamse hoofdgraadmeter eindigde 0,5 procent lager op 1114,90 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen op het Damrak, toonde een verlies van 0,8 procent tot 1082,38 punten. Frankfurt, Londen en Parijs noteerden eveneens verliezen, tot 0,9 procent. CVC Capital is de grootste stijger bij de hoofdfondsen met 2,3 procent.

Arcadis

Vastgoedontwikkelaar WDP was de grootste daler in de AEX. Het bedrijf haalde met een kapitaalverhoging 400 miljoen euro via een versnelde plaatsing van aandelen tegen een prijs van 19,40 per aandeel. Dat was lager dan de koers van het bedrijf voor deze aankondiging, maar inmiddels is het aandeel met 5,5 procent gezakt tot 19,24 per aandeel. AkzoNobel won 0,2 procent. Het verfconcern heeft de verkoop van zijn activiteiten in Pakistan aan IGI Investments afgerond.

In de MidKap leverde Arcadis ruim 4 procent in, nadat het advies- en ingenieursbureau een dag eerder ook al in het rood was geëindigd. Het bedrijf hield dinsdag een beleggersdag en kondigde aan dat er duizend banen worden geschrapt. Daarnaast gaat Arcadis het merendeel van zijn architectuuractiviteiten afstoten, evenals de activiteiten in China.

Sportwagenfabrikant Porsche meldde woensdag dat de hoogste Duitse rechtbank het beroep van hedgefondsen heeft afgewezen. Zij eisten een schadevergoeding van 5,4 miljard euro vanwege de mislukte poging om Volkswagen in 2008 over te nemen. Het aandeel steeg in Frankfurt 0,4 procent.