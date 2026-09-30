Verdien je weinig en gaat een flink deel van je inkomen op aan gas en stroom? Dan kun je vanaf maandag 4 januari 2027 geld krijgen uit het Noodfonds Energie. Hoeveel dat is, hangt af van twee getallen die je nu al kunt opzoeken: je bruto-inkomen en het bedrag dat je elke maand aan je energieleverancier betaalt.

De rekensom in drie stappen

Het fonds werkt met een drempel. Zit je bruto huishoudinkomen onder de 130 procent van het sociaal minimum, dan ligt die drempel op 8 procent van je inkomen. Zit je tussen 130 en 200 procent, dan is het 10 procent. Daarboven kom je niet in aanmerking.

Bereken 8 of 10 procent van je bruto maandinkomen, inclusief vakantiegeld. WVE adviseert om je bruto maandloon daarvoor met 1,08 te vermenigvuldigen. Trek dat bedrag af van je maandelijkse termijnbedrag voor energie. Deel wat overblijft door twee. Dat is je steun per maand. Keer twaalf geeft het jaarbedrag.

Hart van Nederland rekent het voor met een alleenstaande die €2.000 bruto verdient en €200 per maand aan energie betaalt. De drempel ligt op €160. Je betaalt dus €40 meer dan de grens, en daarvan neemt het fonds de helft voor zijn rekening: €20 per maand, €240 per jaar.

Het fonds kijkt niet naar je jaarafrekening, maar naar wat je elke maand betaalt.

Vier huishoudens naast elkaar

Alleenstaande, €2.000 bruto, €200 energie (voorbeeld van Hart van Nederland en ENGIE): drempel 8 procent, €20 per maand, €240 per jaar.

(voorbeeld van Hart van Nederland en ENGIE): drempel 8 procent, €20 per maand, €240 per jaar. Alleenstaande AOW'er zonder aanvullend pensioen, €220 energie (rekenvoorbeeld van de redactie): een volledige AOW is sinds 1 juli €1.662,16 bruto per maand, met €104,78 vakantiegeld erbovenop. Samen is dat €1.766,94, ruim onder de 130-procentgrens. De drempel is €141,36. Je zit er €78,64 boven, dus je krijgt ruim €39 per maand, bijna €472 per jaar.

(rekenvoorbeeld van de redactie): een volledige AOW is sinds 1 juli €1.662,16 bruto per maand, met €104,78 vakantiegeld erbovenop. Samen is dat €1.766,94, ruim onder de 130-procentgrens. De drempel is €141,36. Je zit er €78,64 boven, dus je krijgt ruim €39 per maand, bijna €472 per jaar. Gezin, €3.800 bruto, €456 energie (voorbeeld van het Noodfonds en ENGIE): drempel 10 procent, er valt €76 boven de grens, €38 per maand, €456 per jaar.

(voorbeeld van het Noodfonds en ENGIE): drempel 10 procent, er valt €76 boven de grens, €38 per maand, €456 per jaar. Alleenstaande, €2.000 bruto, €170 energie (rekenvoorbeeld van de redactie): je zit maar €10 boven de drempel, wat op papier €5 per maand oplevert. Maar wie aan de voorwaarden voldoet, krijgt volgens Hart van Nederland in totaal minimaal 120 euro.

Het geld komt meestal niet op je bankrekening. Volgens de Rijksoverheid verrekent de energieleverancier het bedrag waar mogelijk in 12 maanden gelijkmatig met je energierekening. Heb je blokverwarming, dan krijg je het geld volgens Keuze.nl op je eigen rekening. Terugbetalen hoeft niet: ENGIE en Keuze.nl benadrukken allebei dat het om een gift gaat en niet om een lening.

Waarom januari iets meer oplevert

Het kabinet wilde het fonds eerst in december openen, meldt Keuze.nl. Het werd januari, omdat de nettarieven dan omhooggaan. Volgens de Rijksoverheid tellen die stijgende kosten mee als je in januari aanvraagt in plaats van in december, en kan je tegemoetkoming daardoor iets hoger uitvallen. Minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken) zei daarover tegen Hart van Nederland:

We nemen de hogere energieprijzen van het nieuwe jaar mee om ervoor te zorgen dat mensen geen geld mislopen. - Minister Hans Vijlbrief, Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Om hoeveel het gaat? EerlijkVerbruik schat dat de netbeheerkosten in 2027 gemiddeld 20 procent stijgen, zo'n 141 euro per jaar. Stel dat de alleenstaande uit het eerste voorbeeld daardoor een termijnbedrag krijgt van ongeveer €212 in plaats van €200. Dan stijgt de steun volgens onze eigen rekensom van €20 naar bijna €26 per maand: ongeveer €70 extra over een jaar.

Je termijnbedrag zelf ophogen heeft weinig zin

Omdat het fonds naar je termijnbedrag kijkt, lijkt het verleidelijk om dat bedrag vlak voor je aanvraag op te schroeven. Keuze.nl waarschuwt dat de leverancier zo'n verhoging terugdraait, of dat je bij de jaarafrekening een flink bedrag terugkrijgt omdat je te veel hebt betaald. Ophogen heeft alleen zin als je werkelijke kosten stijgen.

Andersom gaat het ook mis. Energievergelijk.nl wijst erop dat een laag termijnbedrag het moeilijker maakt om boven de grens uit te komen, ook als je aan het eind van het jaar moet bijbetalen. Heb je je maandbedrag ooit verlaagd om rond te komen, terwijl je rekening eigenlijk hoger is? Dan loop je steun mis.

Haast is er niet. Aanvragen kan tot en met 7 mei 2027, en volgens RTV Focus krijgt iedereen die in die periode aanvraagt en aan de voorwaarden voldoet ook steun. Het fonds sluit dus niet vroegtijdig omdat het geld op is.

Wat je nu kunt doen