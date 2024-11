AEX-index stevent af op hoger begin, focus blijft op chipsector

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak lijkt dinsdag licht hoger te beginnen. De aandacht blijft vooral uitgaan naar de chipsector, in afwachting van de resultaten van Nvidia die woensdag naar buiten komen. De verwachtingen over de prestaties van de belangrijke verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) en aanjager van de AI-koersrally op de beurzen zijn hooggespannen. De cijfers van Nvidia zullen dan ook waarschijnlijk de stemming op de beursvloeren voor de komende tijd gaan bepalen.

De Aziatische aandelenmarkten gingen overwegend omhoog. De Nikkei in Tokio steeg 0,5 procent en de beurzen in Hongkong en Shanghai wonnen 0,4 en 0,3 procent. De hoofdindex in Sydney klom 0,9 procent. Uit de notulen van de laatste rentevergadering van de Australische centrale bank bleek dat de beleidsmakers klaarstaan om de rente te verlagen als de consumptiebestedingen zwakker blijven dan verwacht en de inflatie drukken. Bij de vergadering eerder deze maand hield de centrale bank de rente onveranderd.

Op het Damrak kwam Azerion met cijfers. Het spelletjes- en advertentiebedrijf boekte meer omzet in het derde kwartaal. Topman Umut Akpinar is tevreden met de prestaties en ziet meer kansen om de groei te versnellen via strategische samenwerkingen en overnames. Het bedrijf handhaafde verder de verwachtingen voor het hele jaar.

Nieuwe plannen

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar Thyssenkrupp. Het Duitse industrieconcern leed in het afgelopen boekjaar dat liep tot eind september, een nettoverlies van 1,4 miljard euro tegen een verlies van 2 miljard euro vorig jaar. In het nieuwe boekjaar verwacht het bedrijf weer een winst te boeken, van tussen de 100 miljoen en 500 miljoen euro.

Nestlé presenteerde nieuwe plannen om de groei te versnellen. Zo wil het Zwitserse voedingsconcern meer geld uitgeven aan reclame en marketing en meer kosten besparen om deze investeringen te financieren. Ook wordt de waterdivisie van het bedrijf per 1 januari 2025 een zelfstandige onderneming onder leiding van Muriel Lienau, de huidige baas van Nestlé Waters Europe. Het bedrijf handhaafde daarnaast de verwachtingen voor dit jaar. Voor 2025 rekent het bedrijf op een verdere verbetering van de omzetgroei en een iets lagere winstmarge ten opzichte van 2024.

De euro was 1,0588 dollar waard, tegen 1,0576 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 69,21 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent duurder, op 73,40 dollar per vat.