Waarom we ons steeds slechter kunnen concentreren en wat we eraan kunnen doen

Ben je vaak afgeleid? Je bent niet de enige. Concentratieproblemen nemen wereldwijd toe en wetenschappers weten inmiddels waarom.

Scrollen, klikken, wisselen tussen schermen; ons brein draait overuren. En toch voelt het vaak alsof we minder gedaan krijgen dan ooit. Concentratieproblemen zijn een modern fenomeen dat steeds meer mensen treft. De wetenschap begint te ontrafelen hoe dat komt en wat we eraan kunnen doen.

Je brein is niet gemaakt voor multitasken

We denken graag dat we kunnen multitasken, maar uit talloze neurowetenschappelijke studies blijkt het tegendeel: ons brein schakelt simpelweg snel tussen de verschillende taken. En elke keer dat het dat doet, kost het energie en focus. Hoe vaker je afgeleid wordt door notificaties, e-mails of je telefoon, hoe meer mentale ruis je opbouwt. Dat heet ook wel "attentional residue": een deel van je aandacht blijft hangen bij de vorige taak.

Sociale media en het dopamine-circuit

Elke like, ping of nieuwe post op Instagram triggert een kleine beloning in je hersenen: dopamine. Dat maakt apps verslavend, maar ook schadelijk voor je aandachtsspanne. We trainen onszelf om constant op prikkels te reageren in plaats van langere tijd ergens mee bezig te zijn.

Focus is een spier: je kunt het trainen

Het goede nieuws is dat je je concentratie kunt verbeteren. En het begint met simpele gewoonten:

Werk in blokken van 25 of 50 minuten zonder afleiding (Pomodoro-methode).

Zet notificaties uit of gebruik apps zoals Forest of Freedom om focus te stimuleren.

Doe aan ‘single-tasking’: focus bewust op één taak tegelijk.

Slaap en beweging zijn essentieel voor cognitieve functies – inclusief aandacht.

Wees niet te streng voor jezelf

Het moderne leven vraagt veel van onze hersenen. Volledig geconcentreerd blijven is moeilijk en perfectie bestaat niet. Maar met wat aanpassingen in je leefstijl kun je je brein helpen terug te keren naar meer rust, focus en voldoening.