AEX-index stijgt na nieuwe records op Wall Street

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is vrijdag met winst begonnen. Beleggers trokken zich op aan een positieve draai op Wall Street. Daar werden aandelen van AI-bedrijven ingeruild voor aandelen in andere sectoren, waardoor de Dow-Jonesindex en de S&P 500-index op nieuwe recordstanden sloten.

Techgraadmeter Nasdaq eindigde wel licht lager. Een tegenvallend kwartaalbericht van softwareconcern Oracle leidde tot hernieuwde zorgen over hoge kosten en waarderingen in de AI-sector. Beleggers zochten daardoor hun heil bij andere bedrijven, zoals de banken JPMorgan Chase en Goldman Sachs, en creditcardmaatschappij Visa.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 949,77 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 906,46 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,3 procent. Londen klom 0,3 procent. Een onverwachte krimp van de Britse economie in oktober voedde de hoop op een nieuwe renteverlaging door de Bank of England.