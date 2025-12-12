Vakbond: in rapport Wennink is mens productiemiddel en kostenpost

DEN HAAG (ANP) - In het rapport van oud ASML-topman Peter Wennink over hoe de toekomstige welvaart veilig te stellen, is volgens vakbond de Unie te weinig oog voor "de mens die het verdienvermogen van Nederland mede mogelijk moet maken". "De mens wordt gezien als productiemiddel en als kostenpost", stelt vakbondsvoorzitter Reinier Castelein.

Wennink deed op verzoek van het kabinet aanbevelingen. "Het rapport benoemt terecht de vele knelpunten die het vestigingsklimaat van Nederland als economie belemmeren", vindt de vakbond. Desondanks mist De Unie "een sterke agenda voor goed werk, waarin werknemers autonoom zijn in het invullen van hun leven".

Om start-ups en mkb'ers te laten groeien, is het volgens Wennink bijvoorbeeld nodig dat vaste contracten minder vast worden, en flexcontracten juist meer zekerheid bieden. "Doen alsof vaste banen nog steeds te vast zijn en reorganisaties nog steeds te duur, doet geen recht aan de enorme offers die afgelopen jaren gebracht zijn", aldus Castelein.