Eerste trekkers bij provinciehuis Den Bosch

DEN BOSCH (ANP) - De eerste boerentrekkers zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch, waar de Brabantse politiek vrijdag stemt over een nieuwe stikstofaanpak. Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force (FDF) noemt de maatregelen de "doodsteek voor de sector".

Van Keimpema vreest dat "andere provincies het voorbeeld van Brabant zullen volgen". Daarom hoopt ze dat zoveel mogelijk boeren naar Den Bosch komen om leden van Provinciale Staten te laten horen en voelen wat hun besluit betekent voor hun bedrijf en toekomst.

FDF stuurde donderdag deurwaarders met een aangetekende brief langs bij de leden van de Brabantse coalitiepartijen. In de brief werden de Statenleden opgeroepen goed na te denken over hun steun aan het stikstofplan. De politici voelden zich hierdoor onder druk gezet.

Twee weken geleden kwamen ook al zo'n vierhonderd boeren naar het provinciehuis om de Provinciale Staten te laten zien dat ze zich zorgen maken over diverse plannen waarmee boeren te maken krijgen.