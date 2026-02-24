AEX-index veert licht op na onzekerheid rond heffingen Trump

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak veerde dinsdag licht op na de kleine verliesbeurt een dag eerder. Beleggers bleven voorzichtig door de onzekerheid rond het handelsbeleid van Donald Trump, nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof een streep zette door veel van zijn importheffingen. De Amerikaanse president waarschuwde dat elk land dat "spelletjes wil spelen" met de uitspraak van het hof "te maken zal krijgen met een veel hoger tarief".

De nieuwe tijdelijke Amerikaanse importheffingen van 10 procent op buitenlandse goederen, die Trump na de uitspraak aankondigde, zijn dinsdag van kracht geworden. Trump dreigde dat tarief afgelopen weekend op te hogen tot 15 procent, maar gaf hier nog geen officieel bevel voor.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 1019,34 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 1017,25 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,4 procent.