Deze voornaam komt het meest voor op de kieslijsten van de gemeenteraadsverkiezingen

Politiek
door Désirée du Roy
dinsdag, 24 februari 2026 om 9:27
Op basis van data van de Kiesraad heeft het ANP de top 10 van meest voorkomende voornamen op de kandidatenlijsten van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen samengesteld. En jawel, de naam Jan prijkt opnieuw bovenaan.
Met 1344 keer komt Jan wel minder vaak voor dan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 en 2018, toen stond de teller respectievelijk op 1377 en 1564.
Peter komt met 866 keer op de tweede plaats. Dat was in 2022 ook het geval; toen kon er op 773 Peters gestemd worden. Op de derde plaats staat Hans (786) net als in 2022 (751) en 2018 (803).
Laten we ook Henk (651), Wim (486), Paul (459), Jos (405), Frank (399), Kees (389) en Rob (387) niet vergeten.
Karin is met 177 keer de meest voorkomende vrouwennaam en staat op plek 50. Ook in 2022 en 2018 kwam Karin het vaakst voor, toen op respectievelijk plek 55 en 53. Daarna komt Monique met 176 keer op plek 51 gevolgd door Petra die met 161 keer op plek 63 staat. Ook in 2022 kwam de vrouwennaam Monique na Karin het meest voor, gevolgd door Ria. In 2018 waren de tweede en derde plek wat betreft meest voorkomende vrouwennamen voor Marianne en Joke.

