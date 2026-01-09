AEX-index veert op na verliesbeurten, focus op banenrapport VS

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak toonde vrijdag wat herstel na de zware verliesbeurten in de afgelopen twee handelsdagen. De aandacht van beleggers gaat vooral uit naar het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag verschijnt. Dat rapport speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. Een lage banengroei zal waarschijnlijk positief zijn voor aandelen, aangezien de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve daardoor toeneemt.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,8 procent hoger op 972,47 punten. De index zakte een dag eerder nog 1,4 procent en verloor woensdag 1,3 procent. De AEX raakte daarmee verder verwijderd van de historische grens van 1000 punten. Eerder deze week bereikte de index op bijna 993 punten een nieuw tussentijds recordniveau.