Opnieuw meer leegstaande winkels, nu ook op meubelboulevards

UTRECHT (ANP) - Het aantal leegstaande winkelpanden is afgelopen jaar opnieuw gestegen. De toename was het grootst in grootschalige winkelcentra, zoals meubelboulevards. Dat meldt marktonderzoeker Locatus.

"Sinds 2020 kende dit type winkelgebied een opleving. Geld dat niet aan vakanties kon worden besteed, kwam hier terecht. De laatste jaren zien we hier toch ook problemen, zoals het faillissement van CarpetRight, en zien we in deze centra de leegstand oplopen", meldt Locatus.

Begin deze maand stonden er in Nederland ruim 14.000 winkelpanden leeg, 7 procent van het totaal. Een jaar geleden was dit nog 6,7 procent. Ook nam het totaalaantal winkelpanden af, tot onder de 80.000. Twintig jaar geleden waren dat er nog 107.000. De populariteit van onlinewinkelen zorgt al lang voor rustigere winkelstraten. Een deel van de panden wordt omgebouwd tot woningen.

In vrijwel elk type winkelgebied steeg de leegstand. In de vijftien grootste stadscentra kwamen wel minder winkels leeg te staan.