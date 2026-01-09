ECONOMIE
Tennisster Sabalenka verslaat Keys in kwartfinales Brisbane

Sport
door anp
vrijdag, 09 januari 2026 om 9:13
anp090126072 1
BRISBANE (ANP) - Aryna Sabalenka heeft zich geplaatst voor de halve finales van het tennistoernooi van Brisbane. De Belarussische nummer 1 van de wereldranglijst versloeg in Australië de Amerikaanse Madison Keys met 6-3 6-3.
Sabalenka (27) brak de mondiale nummer 7 twee keer in de eerste set. De viervoudig winnares van een grandslamtoernooi leverde in de tweede set twee keer haar eigen service in, maar zette daar drie breaks tegenover. Ze treft in de halve finale Karolina Muchova. De Tsjechische was in drie sets te sterk voor Elena Rybakina uit Kazachstan: 6-2 2-6 6-4.
De wedstrijd tussen Sabalenka en Keys was een herhaling van de finale van de Australian Open van 2025. Keys won een jaar geleden in Melbourne haar enige grandslamtitel. Sabalenka schreef het eerste grandslamtoernooi van het jaar in 2023 en 2024 op haar naam. De Australian Open begint op 18 januari.
