ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AEX-index verder omhoog door hoop op einde Iranoorlog

Economie
door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 9:21
anp220526067 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is vrijdag hoger begonnen. De hoop op een spoedig einde van de oorlog in het Midden-Oosten bleef de stemming op de beursvloeren ondersteunen. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump zal het conflict met Iran snel voorbij zijn. Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio verklaarde "goede tekenen" te zien in de besprekingen met Iran, ondanks dat de landen nog van mening verschillen over de uraniumvoorraad van Iran en de controle van de Straat van Hormuz.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,7 procent hoger op 1042,59 punten. Dat is de hoogste tussentijdse stand ooit. De index eindigde donderdag nipt hoger op 1034,98 punten en scherpte daarmee het slotrecord van een dag eerder aan. De MidKap won 0,2 procent tot 1060,13 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,6 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2267754211

Superbacterie in de darmen: resistente Shigella grijpt om zich heen in Europa, Nederland in de frontlinie

27Friedman-mpkl-articleLarge

Van triomf naar twijfel: waarom Poetin ineens bemiddelaars nodig heeft in de Oekraïne‐oorlog

108774818_m

2 tekenen dat je heel veerkrachtig bent

236920018_m

Artsen komen met de belangrijkste tips om je darmen gezond te houden

gmc-yukon-2831792_1920

Wat zegt het over jou als je in een patserige auto rijdt?

ANP-518186322

Mannen betalen grof geld voor ‘bloemkooloren’: “Ze willen er intimiderend uitzien”

Loading