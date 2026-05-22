AEX-index verder omhoog door hoop op einde Iranoorlog

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is vrijdag hoger begonnen. De hoop op een spoedig einde van de oorlog in het Midden-Oosten bleef de stemming op de beursvloeren ondersteunen. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump zal het conflict met Iran snel voorbij zijn. Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio verklaarde "goede tekenen" te zien in de besprekingen met Iran, ondanks dat de landen nog van mening verschillen over de uraniumvoorraad van Iran en de controle van de Straat van Hormuz.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,7 procent hoger op 1042,59 punten. Dat is de hoogste tussentijdse stand ooit. De index eindigde donderdag nipt hoger op 1034,98 punten en scherpte daarmee het slotrecord van een dag eerder aan. De MidKap won 0,2 procent tot 1060,13 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,6 procent.