Ex-prins Andrew verder in het nauw: Britse politie doet onderzoek naar reeks zedenmisdrijven

Zijn titels is hij al een halfjaar kwijt en mogelijk gaat hij ook zijn vrijheid kwijtraken. De Britse politie onderzoekt of de voormalige prins en hertog van York Andrew betrokken is geweest bij meerdere zedenmisdrijven.

Rechercheurs zijn volgens Britse media, waaronder Sky News, onder meer op zoek naar een vrouw die beweert dat ze naar het huis van de tweede zoon van koningin Elizabeth in Windsor zou zijn gebracht "voor seksuele doeleinden". Ook andere mogelijke slachtoffers worden opgeroepen zich te melden.

De politie heeft met verschillende getuigen gesproken sinds Andrew Mountbatten-Windsor drie maanden geleden werd aangehouden. Hij wordt verdacht van ambtsmisbruik. De broer van de koning zou vertrouwelijke overheidsdocumenten en andere informatie hebben doorgegeven aan de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Mountbatten-Windsor ontkent dat hij iets verkeerds heeft gedaan.