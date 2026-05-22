Microsoft speelt namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers door aan Amerikaanse overheid

Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers met de Amerikaanse overheid gedeeld. Dat meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport, opgesteld door een commissie van het Huis van Afgevaardigden, die Microsoft, Google, Meta en andere techbedrijven verplichtte interne documentatie te delen.

ACM en AP

De documentatie van Microsoft bestaat uit e-mails, notulen en uitnodigingen afkomstig van ambtenaren bij twee toezichthouders: de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In de documenten zijn hun namen niet weggelakt.

Deze mensen worden genoemd omdat zij werken aan de uitvoering van de Digital Services Act (DSA), de Europese wet die grote onlineplatforms dwingt om strenger op te treden tegen illegale content, desinformatie en online kindermisbruik. De Amerikaanse overheid beschouwt deze wet als een vorm van censuur.