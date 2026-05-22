Microsoft speelt namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers door aan Amerikaanse overheid

vrijdag, 22 mei 2026 om 9:34
bijgewerkt om vrijdag, 22 mei 2026 om 9:38
Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers met de Amerikaanse overheid gedeeld. Dat meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport, opgesteld door een commissie van het Huis van Afgevaardigden, die Microsoft, Google, Meta en andere techbedrijven verplichtte interne documentatie te delen.

ACM en AP

De documentatie van Microsoft bestaat uit e-mails, notulen en uitnodigingen afkomstig van ambtenaren bij twee toezichthouders: de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In de documenten zijn hun namen niet weggelakt.
Deze mensen worden genoemd omdat zij werken aan de uitvoering van de Digital Services Act (DSA), de Europese wet die grote onlineplatforms dwingt om strenger op te treden tegen illegale content, desinformatie en online kindermisbruik. De Amerikaanse overheid beschouwt deze wet als een vorm van censuur.
Bron: Vrij Nederland

Superbacterie in de darmen: resistente Shigella grijpt om zich heen in Europa, Nederland in de frontlinie

Van triomf naar twijfel: waarom Poetin ineens bemiddelaars nodig heeft in de Oekraïne‐oorlog

2 tekenen dat je heel veerkrachtig bent

Artsen komen met de belangrijkste tips om je darmen gezond te houden

Wat zegt het over jou als je in een patserige auto rijdt?

Mannen betalen grof geld voor 'bloemkooloren': "Ze willen er intimiderend uitzien"

