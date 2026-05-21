Mannen betalen grof geld voor ‘bloemkooloren’: “Ze willen er intimiderend uitzien”

door Désirée du Roy
donderdag, 21 mei 2026 om 12:08
Jarenlang gold het als een van de minder charmante bijwerkingen van judo en andere vechtsporten: het beruchte bloemkooloor. Worstelaars, MMA-vechters en judoka’s lopen het op door eindeloze klappen en druk op de oren, waardoor het kraakbeen permanent vervormt. Niet bepaald iets waar mensen vrijwillig voor in de rij gingen staan. Tot nu.
In Rusland blijkt namelijk een opvallende trend op te duiken: mannen betalen geld om zichzelf expres een bloemkooloor aan te meten, puur om eruit te zien als doorgewinterde MMA-vechters. Volgens het Russische Telegramkanaal Baza groeit de populariteit van de ingreep razendsnel.

Absurde trend

De behandeling is even simpel als absurd. Het oor wordt langdurig samengedrukt zodat dezelfde schade ontstaat als bij echte vechtsporters. Het resultaat is een opgezwollen, vervormd oor dat moet uitstralen dat de drager niet bang is voor een gevecht.
Het prijskaartje van deze bizarre lichaamsmodificatie valt voor westerse standaarden wel mee. Een behandelaar zegt inmiddels een wachtlijst van een maand te hebben. De bizarre ingreep kost omgerekend zo’n 80 dollar per oor. Wie een extra ruig effect wil, moet meerdere sessies ondergaan.
Klanten zeggen dat ze intimiderend over willen komen op andere mannen. Vooral in het zuiden van Rusland is de ingreep populair, al stijgt de vraag ook in andere delen van het land.

Hersteloperaties

Artsen slaan ondertussen alarm. Een ontstoken bloeduitstorting in het oor kan leiden tot ernstige infecties waarbij kraakbeen zwaar wordt aangetast. Hersteloperaties kosten in Moskou al snel meer dan duizend euro en vereisen soms ribkraakbeen of implantaten.
Psycholoog Ekaterina Trofimova is niet te spreken over de heren die eruit willen zien als brute krijgers. Volgens haar schuilt echte kracht juist niet achter overdreven stoer gedrag. “Echte kracht gaat vaak samen met rust en zelfvertrouwen,” zegt ze. “Mensen die echt getraind zijn in vechtsporten hoeven hun mannelijkheid meestal niet overdreven tentoon te stellen.”
En misschien nog pijnlijker voor de wannabe-vechters: kenners zien het verschil meteen. Een nep-bloemkooloor uit een Telegram-afspraakje blijkt toch iets anders dan een oor dat na jarenlang vechten op de mat is verdiend.
Bron: Vice

