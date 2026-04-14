ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Proces kunstroof Drents Museum begonnen

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 9:15
anp140426071 1
ASSEN (ANP) - In de rechtbank in Assen is dinsdagochtend onder grote belangstelling het proces tegen drie verdachten van de geruchtmakende kunstroof in het Drents Museum begonnen. Bij de kunstroof op 25 januari 2025 werden vier zeer waardevolle Roemeense kunstschatten gestolen. De gestolen objecten waren onderdeel van de tentoonstelling Dacia - Rijk van goud en zilver. Het ging om de beroemde gouden helm van Cotofenesti van 2500 jaar oud, en drie gouden armbanden.
De helm en twee van de drie gouden armbanden kwamen woensdag 1 april terug en werden een dag later getoond op een persconferentie, waarbij justitie bekendmaakte dat met twee verdachten procesafspraken zijn gemaakt. De derde armband ontbreekt nog.
De hoofdverdachten Jan B. (21), Douglas Chesley W. (37) en Bernhard Z. (35) zijn aangeklaagd voor de diefstal en het vernielen van het museum door een vuurwerkbom te laten afgaan bij een goedereningang aan de achterzijde van het museum. Jan B. en Bernhard Z. worden daarnaast verdacht van het stelen van de later uitgebrande vluchtauto.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-527219815

Trump scheldt paus uit en plaatst AI-foto van zichzelf als Jezus: "Nu is het wachten op evangelisten die hem uitroepen als hun paus"

179987239_m

Waarom je moet oppassen met te veel vitamine D

IMG_3602

Wat is bevredigender: seks of masturberen?

collage

Wat gebeurde er precies toen Donald Melania ontmoette?

IMG_3604

IEA-baas: olie gaat nog veel duurder worden

ANP-555679473

De val van Orbán laat zien waar populisme op stukloopt

Loading