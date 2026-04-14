Proces kunstroof Drents Museum begonnen

ASSEN (ANP) - In de rechtbank in Assen is dinsdagochtend onder grote belangstelling het proces tegen drie verdachten van de geruchtmakende kunstroof in het Drents Museum begonnen. Bij de kunstroof op 25 januari 2025 werden vier zeer waardevolle Roemeense kunstschatten gestolen. De gestolen objecten waren onderdeel van de tentoonstelling Dacia - Rijk van goud en zilver. Het ging om de beroemde gouden helm van Cotofenesti van 2500 jaar oud, en drie gouden armbanden.

De helm en twee van de drie gouden armbanden kwamen woensdag 1 april terug en werden een dag later getoond op een persconferentie, waarbij justitie bekendmaakte dat met twee verdachten procesafspraken zijn gemaakt. De derde armband ontbreekt nog.

De hoofdverdachten Jan B. (21), Douglas Chesley W. (37) en Bernhard Z. (35) zijn aangeklaagd voor de diefstal en het vernielen van het museum door een vuurwerkbom te laten afgaan bij een goedereningang aan de achterzijde van het museum. Jan B. en Bernhard Z. worden daarnaast verdacht van het stelen van de later uitgebrande vluchtauto.