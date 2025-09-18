AEX-index verder omhoog na renteverlaging in VS

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index ging donderdag verder omhoog, na de kleine winstbeurt een dag eerder. Beleggers verwerkten het besluit van de Federal Reserve om de rente in de Verenigde Staten conform verwachting met een kwart procentpunt te verlagen. Met de lagere leenkosten wil de centrale bank vooral de werkgelegenheid stimuleren, na de recente zwakke cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt.

De eerste renteverlaging van de Fed dit jaar volgde na een van de meest politiek beladen rentevergaderingen van de afgelopen jaren. President Donald Trump eist namelijk al langer lagere leenkosten en probeert zijn greep op het onafhankelijke instituut te vergroten. Zo probeerde hij tevergeefs Fed-bestuurder Lisa Cook per direct te ontslaan en benoemde hij zijn adviseur Stephen Miran tot nieuw bestuurslid. Miran stemde woensdag als enige van de twaalf Fed-bestuurders voor een grotere renteverlaging van een half procentpunt.

De AEX noteerde kort na opening 0,6 procent hoger op 920,01 punten.