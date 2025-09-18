Zwitserse export naar VS fors omlaag door hoge importheffingen

ZÜRICH (ANP/BLOOMBERG) - De export van Zwitserse producten naar de Verenigde Staten is in augustus fors gedaald door de hoge importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump, die vorige maand van kracht werden. Trump heeft Zwitserland een heffing van 39 procent opgelegd, het hoogste tarief van de VS voor een ontwikkeld land.

Volgens de Zwitserse douane kromp de export naar de VS met 22 procent vergeleken met juli. De heffingen gelden bijvoorbeeld voor horloges, sieraden en chocolade uit Zwitserland. De export naar de VS van horloges ging daardoor met bijna 9 procent omlaag. De Zwitserse overheid probeert een oplossing te zoeken voor de heffingen. Zwitserse farmaceutische producten zijn voorlopig vrijgesteld van heffingen.

Zwitserland voerde wel meer uit naar landen in de Europese Unie zoals Frankrijk, Oostenrijk en Polen. Ook naar Canada en Mexico steeg de export. Daardoor bleef de totale krimp van de Zwitserse goederenuitvoer vorige maand beperkt tot 1 procent.