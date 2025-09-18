ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zwitserse export naar VS fors omlaag door hoge importheffingen

Economie
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 9:05
anp180925058 1
ZÜRICH (ANP/BLOOMBERG) - De export van Zwitserse producten naar de Verenigde Staten is in augustus fors gedaald door de hoge importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump, die vorige maand van kracht werden. Trump heeft Zwitserland een heffing van 39 procent opgelegd, het hoogste tarief van de VS voor een ontwikkeld land.
Volgens de Zwitserse douane kromp de export naar de VS met 22 procent vergeleken met juli. De heffingen gelden bijvoorbeeld voor horloges, sieraden en chocolade uit Zwitserland. De export naar de VS van horloges ging daardoor met bijna 9 procent omlaag. De Zwitserse overheid probeert een oplossing te zoeken voor de heffingen. Zwitserse farmaceutische producten zijn voorlopig vrijgesteld van heffingen.
Zwitserland voerde wel meer uit naar landen in de Europese Unie zoals Frankrijk, Oostenrijk en Polen. Ook naar Canada en Mexico steeg de export. Daardoor bleef de totale krimp van de Zwitserse goederenuitvoer vorige maand beperkt tot 1 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-493662351

Dit gebeurt er met je lichaam als je te veel eiwitten eet

ANP-43223077

Eindelijk verlichting bij tinnitus: ‘De piep verdwijnt langzaam naar de achtergrond’

ANP-514260987

Pas op met mediteren: er zit een duistere kant aan (en de voordelen zijn nauwelijks bewezen)

ANP-521867925 (1)

6 beproefde manieren om binnen een minuut te stoppen met piekeren

ANP-508621740

Nieuwe vaccinatieronde tegen corona gestart: dit moet je weten

ANP-536656497

Wat Dilan Yesilgoz gisteren vergat te vertellen over haar vlucht en komst in Nederland

Loading