AEX-index verder omhoog na stevig herstel op Wall Street

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak ging dinsdag verder omhoog na het stevige herstel op Wall Street. Beleggers schoven de zorgen over de Amerikaanse importheffingen aan de kant. President Donald Trump kondigde vorige week hogere heffingen aan voor de handelspartners van de Verenigde Staten, die later deze week ingaan. De hoop dat de techsector blijft profiteren van de sterke vraag naar toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) biedt echter tegenwicht. Ook wordt gespeculeerd op een renteverlaging in de VS later dit jaar.

De AEX noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 891,19 punten. De hoofdindex won maandag 0,4 procent en zakte vrijdag 1,9 procent. De MidKap steeg 0,7 procent tot 901,90 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,7 procent.