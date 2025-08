Europese beurzen verder omhoog, AEX-index levert openingswinst in

AMSTERDAM (ANP) - De meeste Europese beurzen gingen dinsdag verder omhoog na het stevige herstel op Wall Street. Beleggers schoven de zorgen over de Amerikaanse importheffingen aan de kant. President Donald Trump kondigde vorige week hogere heffingen aan voor de handelspartners van de Verenigde Staten, die later deze week ingaan. De hoop dat de techsector blijft profiteren van de sterke vraag naar toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) biedt echter tegenwicht. Ook wordt gespeculeerd op een renteverlaging in de VS later dit jaar.

De AEX-index leverde een openingswinst in en noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 887,65 punten. De index won maandag 0,4 procent en zakte vrijdag 1,9 procent. De MidKap steeg 0,7 procent tot 901,90 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,6 procent.

Ook de Aziatische beurzen gingen overwegend omhoog na de koerswinsten op Wall Street. De beurs in India daalde wel licht. President Trump dreigt de importheffingen voor India fors te verhogen, doordat het land niet stopt met het kopen van Russische olie. Trump presenteerde vorige week al een heffing van 25 procent voor India.

Benoeming bij Arcadis

De chipbedrijven Besi en ASMI wonnen tot 0,3 procent, na resultaten van Infineon. De Duitse chipmaker werd iets positiever over de winstgevendheid dit jaar en won 4 procent in Frankfurt. Chipmachinemaker ASML bleef achter met een min van 0,4 procent. Shell verloor een fractie, ondanks beter dan verwachte resultaten van de Britse concurrent BP (plus 1 procent).

In de MidKap steeg Arcadis 2 procent. Het advies- en ingenieursbureau wil Simon Crowe benoemen tot financieel directeur. Hij volgt Virginie Duperat-Vergne op, die eind mei vertrok bij het bedrijf.

Diageo in de plus

B&S Group won 0,2 procent. De distributeur en groothandelaar, die wordt overgenomen door het investeringsbedrijf Sarabel Invest van B&S-oprichter Willem Blijdorp, zag de omzet in de eerste jaarhelft stijgen. De marges stonden wel onder druk door geopolitieke spanningen, de handelsonrust en hogere personeelskosten.

In Londen won drankenconcern Diageo 6 procent, na een goed ontvangen kwartaalbericht. DHL Group steeg 6 procent in Frankfurt. De Duitse pakketbezorger en eigenaar van Deutsche Post zag de kwartaalomzet dalen, maar boekte wel meer winst.