AEX-index verder omlaag door inflatiezorgen

Economie
door anp
maandag, 18 mei 2026 om 9:19
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak ging maandag verder omlaag na de verliesbeurt op vrijdag. De olieprijzen liepen verder op door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten na een nieuwe waarschuwing van de Amerikaanse president Donald Trump aan Iran. In een bericht op Truth Social schreef Trump zondag dat "de klok tikt" en dat er "niets meer over zal zijn" van Iran als het land niet snel in actie komt.
Beleggers vrezen dat de hoge olieprijzen de inflatie zullen aanjagen en de centrale banken de rente moeten verhogen om de stijging van de consumentenprijzen onder controle te houden. De rentetarieven op de obligatiemarkten liepen daardoor op.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent lager op 1005,92 punten. De AEX sloot vrijdag al 1,1 procent lager, mede door een flinke stijging van de olieprijzen en forse koersverliezen onder de chipbedrijven. De MidKap daalde 0,9 procent tot 1026,90 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1 procent.
