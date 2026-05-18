Nederlaag voor partij Sánchez bij verkiezingen Andalusië

SEVILLA (ANP/RTR) - Een flinke nederlaag voor de Spaanse premier Pedro Sánchez. Zijn sociaaldemocratische partij (PSOE) heeft haar slechtste resultaat ooit behaald bij de verkiezingen in de zuidelijke regio Andalusië. PSOE wist 28 zetels te behalen. De conservatieve Volkspartij (PP) heeft de verkiezingen gewonnen met 53 zetels, maar verloor haar absolute meerderheid.

De verkiezingen in de autonome regio worden gezien als belangrijke graadmeter voor de landelijke parlementsverkiezingen, die volgend jaar plaatsvinden. De belangrijkste thema's waren onder meer inflatie, gezondheidszorg en werkloosheid.

Omdat de PP haar absolute meerderheid verliest, moet de partij een coalitie vormen met de uiterstrechtse partij Vox om aan de macht te blijven. "We zijn tekortgeschoten", zei PP-leider Juan Manuel (Juanma) Moreno. De partij had tijdens de campagne juist een gematigde regering beloofd, zonder Vox.