ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederlaag voor partij Sánchez bij verkiezingen Andalusië

Samenleving
door anp
maandag, 18 mei 2026 om 9:40
anp180526051 1
SEVILLA (ANP/RTR) - Een flinke nederlaag voor de Spaanse premier Pedro Sánchez. Zijn sociaaldemocratische partij (PSOE) heeft haar slechtste resultaat ooit behaald bij de verkiezingen in de zuidelijke regio Andalusië. PSOE wist 28 zetels te behalen. De conservatieve Volkspartij (PP) heeft de verkiezingen gewonnen met 53 zetels, maar verloor haar absolute meerderheid.
De verkiezingen in de autonome regio worden gezien als belangrijke graadmeter voor de landelijke parlementsverkiezingen, die volgend jaar plaatsvinden. De belangrijkste thema's waren onder meer inflatie, gezondheidszorg en werkloosheid.
Omdat de PP haar absolute meerderheid verliest, moet de partij een coalitie vormen met de uiterstrechtse partij Vox om aan de macht te blijven. "We zijn tekortgeschoten", zei PP-leider Juan Manuel (Juanma) Moreno. De partij had tijdens de campagne juist een gematigde regering beloofd, zonder Vox.
loading

POPULAIR NIEUWS

248116191_m

Minimaliseren voor beginners: welke spullen je zonder nadenken meteen kunt wegdoen

generated-image (1)

Steedsmeer Nederlanders komen in het buitenland in de knel door het vergeten van dit simpele item

simply-recipes-never-buy-this-bread-lead-1-b6ef7456bbba4f9d883467eb26a0ac8a

Koop dit brood liever niet

Scherm­afbeelding 2026-05-17 om 07.29.15

Loonstrook 2026 ontleed: waar gaan jouw 1.300 euro inhoudingen écht heen?

220453674_m

Ben jij een slechte luisteraar? Dat komt mogelijk omdat je zo slim bent

189491592_m

7 of 14 eieren per week? Dit hangt af van jouw situatie

Loading