Alleenstaande AOW'ers krijgen 20 procent meer vakantiegeld

DEN HAAG (ANP) - Nederlanders met een AOW krijgen dit jaar fors meer vakantiegeld. Alleenstaande AOW'ers ontvangen zo'n 20 procent meer netto vakantiegeld dan een jaar geleden, blijkt uit een berekening van seniorenplatform AOW.nu.

De toename is een gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon waar de AOW aan gekoppeld is, meldt het platform. Volgens oprichter Erwin Smulders van AOW.nu is het vakantiegeld door de stijging op het hoogste niveau ooit.

Alleenstaande Nederlanders met een AOW krijgen dit jaar 1174 euro vakantiegeld. Vorig jaar was dat nog 978 euro en in 2023 nog zo'n 798 euro. Partners die beide het staatspensioen ontvangen krijgen dit jaar 1677 euro vakantiegeld. Wanneer één partner AOW-gerechtigd is bedraagt het vakantiegeld 838 euro. Ook dat is meer dan een jaar geleden.

De Sociale Verzekeringsbank maakt op 21 mei van dit jaar het vakantiegeld over.