AEX-index verder omlaag door zorgen over escalatie handelsstrijd

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak ging vrijdag verder omlaag. Beleggers bleven voorzichtig in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond de handelsstrijd die de Amerikaanse president Donald Trump voert met de belangrijkste handelspartners van de VS. Trump kondigde deze week aan importheffingen van 25 procent in te voeren op alle auto's en auto-onderdelen die buiten de VS worden gemaakt en lijkt woensdag met nieuwe tarieven te komen. Handelspartners beraden zich op tegenmaatregelen.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent lager op 911,82 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 876,55 punten. De beurs in Frankfurt verloor 0,6 procent. Parijs daalde 0,4 procent, ondanks een meevallend Frans inflatiecijfer. De inflatie in de op een na grootste economie van de eurozone bleef deze maand onveranderd op 0,9 procent. Londen hield het verlies beperkt tot 0,1 procent, na een sterker dan verwachte stijging van de Britse winkelverkopen in februari.