AEX-index verder omlaag na koersval door heffingsdreiging Trump

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index ging dinsdag verder omlaag na de zware koersval een dag eerder, die volgde op de heffingsdreiging van Donald Trump. De Amerikaanse president wil acht Europese landen, waaronder Nederland, straffen met een extra importheffing van 10 procent vanwege hun steun aan Groenland. Na de eerste schrikreactie letten beleggers nu vooral op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Daar staat de kwestie Groenland hoog op de agenda.

Trump zei dinsdag een "erg goed" telefoongesprek over Groenland te hebben gehad met NAVO-topman Mark Rutte. De president verklaarde te hebben ingestemd met een bijeenkomst van verschillende partijen in Davos. Trump wil Groenland, dat onderdeel van Denemarken is, inlijven voor de eigen veiligheid van de Verenigde Staten.

De AEX noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 990,53 punten. De hoofdindex daalde maandag 1,7 procent en zakte daarmee weer onder de 1000 punten. Vorige week bereikte de AEX voor het eerst in de geschiedenis dat historische niveau.