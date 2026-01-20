Bezit cryptobeleggingen in Nederland explosief gestegen

AMSTERDAM (ANP) - Het bezit van cryptobeleggingen in Nederland is explosief gestegen, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Volgens de centrale bank bezaten Nederlandse bedrijven, instellingen en huishoudens eind 2020 nog voor zo'n 81 miljoen euro aan dergelijke beleggingen. In oktober vorig jaar was dit opgelopen tot 1,2 miljard euro.

Het gaat niet om aankopen van cryptomunten als bitcoin zelf, maar om beleggingen in gerelateerde beleggingsfondsen, ook wel bekend als ETF's, schuldpapieren en aandelen in bedrijven die cryptomunten opkopen. Dit noemt DNB indirect cryptobezit. De ETF's en schuldpapieren zijn vooral populair bij huishoudens, de aandelen vooral bij pensioenfondsen.

De forse stijging in het bezit van cryptobeleggingen komt volgens DNB doordat de onderliggende cryptomunten veel meer waard zijn geworden. Zo steeg de koers van de bitcoin voorafgaand aan de koersval van eind vorig jaar met zo'n 72 procent. De waardes van de beleggingen bewegen vaak mee met de koers van gerelateerde cryptomunten.