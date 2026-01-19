ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AEX-index verliest flink na heffingsdreiging Trump over Groenland

Economie
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 18:08
anp190126171 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is maandag flink lager gesloten. Beleggers reageerden geschrokken op de dreiging van de Amerikaanse president Donald Trump om per 1 februari een extra importheffing van 10 procent op te leggen aan landen die militairen naar Groenland hebben gestuurd, waaronder Nederland. Ook wil Trump de heffing op 1 juni verhogen naar 25 procent als een deal over Groenland uitblijft.
Trump wil het land, dat onderdeel van Denemarken is, inlijven. Groenland en Denemarken willen dit niet. De Financial Times meldde zondag op basis van functionarissen dat Europese landen overwegen tegenmaatregelen te treffen met tarieven ter waarde van 93 miljard euro.
De AEX-index sloot 1,7 procent lager op 992,73 punten. Daarmee zakte de hoofdindex voor het eerst sinds het bereiken van de 1000-puntengrens vorige week weer onder dat aantal. De MidKap verloor 1,9 procent naar 958,47 punten. Ook op andere beurzen waren forse koersverliezen te zien.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-470856797

Ben Bot (oud-minister van Buitenlandse Zaken) over Trump/Groenland: “Als dit succesvol is, wordt Canada opgediend”

premium_photo-1661912357871-b23dced405c1

Psychologie onthult: waarom sommige zeventigplussers onweerstaanbaar blijven

ANP-529951598

Trump bedreigt Noorse premier: geen Nobelprijs, dan is het tijd voor oorlog

ANP-546527157

Deze simpele manier van bewegen levert verrassende gezondheidsvoordelen op

anp190126046 1

Trump over Groenland: het is tijd en het zal gebeuren

pill-production-1200x800

Farmaceutische vervuiling: vergeten brandhaard van superbacteriën

Loading