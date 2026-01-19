AEX-index verliest flink na heffingsdreiging Trump over Groenland

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is maandag flink lager gesloten. Beleggers reageerden geschrokken op de dreiging van de Amerikaanse president Donald Trump om per 1 februari een extra importheffing van 10 procent op te leggen aan landen die militairen naar Groenland hebben gestuurd, waaronder Nederland. Ook wil Trump de heffing op 1 juni verhogen naar 25 procent als een deal over Groenland uitblijft.

Trump wil het land, dat onderdeel van Denemarken is, inlijven. Groenland en Denemarken willen dit niet. De Financial Times meldde zondag op basis van functionarissen dat Europese landen overwegen tegenmaatregelen te treffen met tarieven ter waarde van 93 miljard euro.

De AEX-index sloot 1,7 procent lager op 992,73 punten. Daarmee zakte de hoofdindex voor het eerst sinds het bereiken van de 1000-puntengrens vorige week weer onder dat aantal. De MidKap verloor 1,9 procent naar 958,47 punten. Ook op andere beurzen waren forse koersverliezen te zien.